UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Intergalactic: The Heretic Prophet to nowa gra studia Naughty Dog, której pierwszy zwiastun zobaczyliśmy podczas ubiegłorocznego wydarzenia The Game Awards. Z tego powodu część fanów liczyła, że na TGA 2025 pojawi się kolejny materiał lub nowe informacje o produkcji. Wygląda jednak na to, że tak się nie stanie.

Dyskusja rozpoczęła się od wypowiedzi Colina Moriarty’ego, który w jednym z odcinków swojego podcastu stwierdził, że gra może pojawić się na The Game Awards 2025, a jej premiera mogłaby odbyć się już w przyszłym roku. Te przewidywania skomentował dziennikarz Jeff Grubb, twierdząc, że gra nie zostanie pokazana podczas TGA. Niedługo później Jason Schreier – jedna z najlepiej poinformowanych osób w branży – doprecyzował, że „Intergalactic nie wyjdzie w 2026 roku”.

Intergalactic: The Heretic Prophet to przygodowa gra akcji sci-fi, w której gracze wcielą się w Jordan A. Mun (w tej roli Tati Gabrielle) – łowczynię nagród, która utknęła na planecie Sempiria, odizolowanej od reszty wszechświata od setek lat.