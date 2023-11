Inwazja porywaczy ciał: premiera reedycji klasycznej powieści science fiction

Vesper

Reklama

Inwazja porywaczy ciał to nowa propozycja dla miłośników klasycznej science fiction. Powieść Jacka Finneya z 1954 roku, znana z kilku ekranizacji (najsłynniejsza jest chyba ta z 1978 z Donaldem Sutherlandem w jednej z głównych ról), doczekała się właśnie nowego wydania.

Powieść opowiada historię dziejącą się w niewielkim amerykańskim miasteczku. Jego mieszkańcy zaczynają zauważać zmiany zachowania wśród swoich bliskich czy sąsiadów. Sytuacja się zagęszcza, gdy w jednej z piwnic zostaje znaleziony kokon, w którym znajduje się istota przypominająca jednego z mieszkańców.

Inwazja porywaczy ciał ukazała się w ramach serii Wymiary wydawnictwa Vesper. Jest to seria prezentująca interesujące utwory science fiction, o różnej tematyce i dacie powstania. Do tej pory w jej ramach ukazała się Rozgwiazda Petera Wattsa, a dzisiaj - oprócz powieści Finneya - także Czerwony Mars Kima Stanleya Robinsona.

Inwazja porywaczy ciał została wydana w twardej oprawie. Książka liczy 220 stron.

Inwazja porywaczy ciał - okładka i opis książki

Źródło: Vesper

Małe kalifornijskie miasteczko Mill Valley w hrabstwie Marin. Pewnego dnia do gabinetu miejscowego lekarza, Milesa Bennella, przychodzi jego dawno niewidziana przyjaciółka, Becky Driscoll. Jest zaniepokojona dziwnym zachowaniem swojej kuzynki, która twierdzi, że jej wujek Ira zmienił się i jest całkiem inną osobą, niczym pozbawioną uczuć i emocji skorupą. Miles decyduje się odwiedzić rodzinę Becky, chcąc zweryfikować jej opowieść, ale niczego nie może potwierdzić – nie widzi żadnych różnic ani w wyglądzie, ani w zachowaniu Iry. Kilka dni później dowiaduje się jednak, że coraz więcej osób w Mill Valley zauważa znaczące zmiany u swoich bliskich...

Pisarz Jack Belicec znajduje w piwnicy swojego domu tajemniczy kokon. W środku nocy jego wystraszona żona Theodora przybiega do doktora Bennella, by donieść mu o zatrważającym odkryciu – kokon zaczął zmieniać kształt i przemienia się w jej męża. Przerażony pisarz niszczy znalezisko. Wspólnie postanawiają rozwikłać zagadkę tajemniczych przemian w miasteczku. Udają się zatem po pomoc najpierw do kolegi Milesa – doktora Kaufmana, a potem do profesora Budlonga, autora artykułu opisującego niewyjaśnione wydarzenia w hrabstwie Marin na przestrzeni ostatnich miesięcy. Czyżby Ziemię czekała inwazja nieznanej formy życia tworzącej duplikaty ludzkich istot?