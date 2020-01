Iron Harvest - podsumowanie roku 2019 i gameplay. Nowy zwiastun gry

Do sieci trafił nowy zwiastun Iron Harvest. Materiał przedstawia najważniejsze informacje na temat dotychczasowych losów tej produkcji, a także pokazuje gameplay. Na końcu materiału pojawia się też data premiery i nie uległa ona zmianie - w dalszym ciągu jest to 1 września 2020 roku. Gra zmierza na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Iron Harvest to strategia czasu rzeczywistego, za której tworzenie odpowiada niemieckie studio King Art Games. Akcję tej produkcji osadzono w dieselpunkowym uniwersum 1920+ stworzonym przez Jakuba Różalskiego, przez co obok klasycznych jednostek i broni zobaczymy tu również potężne mechy i nietypową technologię.