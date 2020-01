Final Fantasy VII Remake - demo to już niemal pewniak. Zobacz intro

Final Fantasy VII Remakee prawdopodobnie otrzyma demo. Taka informacja trafiła do sieci w grudniu 2019 roku, a teraz pojawiła się kolejna poszlaka, która na to wskazuje. W serwisie YouTube opublikowane zostało intro, która ma pochodzić własnie z wersji demonstracyjnej. Użytkownik o pseudonimie Lystrasza nie zdradza jednak, w jaki sposób uzyskał dostęp do tej produkcji.

Intro pełnymi garściami czerpie z tego, jakie znalazło się w oryginalnej produkcji z 1997 roku, zarówno jeśli chodzi o pokazywane sceny, jak i towarzyszącą im muzykę. Oczywiście, wszystko wygląda i brzmi tutaj znacznie lepiej.

Final Fantasy VII Remake zadebiutuje 3 marca 2020 roku. To remake kultowej gry jRPG z 1997 roku. Gracze mogą oczekiwać nie tylko nowej oprawy audiowizualnej, ale też wielu poprawek w zakresie rozgrywki, na czele ze zmienionym systemem walki (z opcją powrotu do klasycznych, turowych starć).