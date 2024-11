Wokalista Iron Maiden jest jak James Bond. Reżyser filmowy wysnuł teorię

fot. zrzut ekranu z youtube Rich Roll

Bruce Dickinson to jeden z legendarnych wokalistów, który śpiewa w heavymetalowym zespole Iron Maiden. Ale śpiew to tylko jeden z jego wielu talentów. Jest też szermierzem, a także licencjonowanym pilotem samolotów pasażerskich. Napisał też trzy książki, w tym autobiografię. W 2024 roku ukazał się jego kolejny solowy album The Mandrake Project.

Wokalista pojawił się w podcaście Richa Rolla, który w ostatnim czasie przeprowadził też rozmowy z Tomem Hollandem oraz Orlando Bloomem. W wywiadzie towarzyszył mu również jego dobry przyjaciel, Sacha Gervasi, reżyser filmu Hitchcock i scenarzysta filmu Terminal. Panowie rozmawiali przez 2,5 godziny o życiu Dickinsona, jego karierze, pobocznych projektach, a także o pamiętnym koncercie w Sarajewie w 1994 roku, który dał podczas wojny. Roll nawet wysnuł teorię o tym, że może być tajniakiem pod przykrywką.

Pomysł, że mógłbyś być pełnoprawnym pilotem myśliwca… w alternatywnej rzeczywistości, równoległym wszechświecie lub w jakiejś sytuacji zmieniającej tor wydarzeń - czy nie jesteś jak operator Sił Specjalnych? Jest coś w tobie z Jamesa Bonda, ze wszystkimi tymi różnymi zainteresowaniami, szermierką, lataniem z tymi misjami, a ty jesteś na tych scenach i podróżujesz po świecie i to wszystko jest… ostatecznie przykrywką.

Gervasi podchwycił tę żartobliwą opinię i dodał:

Moja własna teoria jest taka, że ​​Bruce gra rolę wokalisty Iron Maiden, ale pracuje dla MI5 lub MI6. Tinker, Tailor, Soldier, Singer [rodzaj angielskiej wyliczanki - przyp. red.]. Bruce próbuje odwrócić naszą uwagę od faktu, że jest jednym z czołowych agentów brytyjskiego wywiadu - ten cały wokalista Iron Maiden tak naprawdę bada placówki nuklearne podczas tych podróży, przeprowadza rozpoznanie terenu z powietrza.

Dickinson nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym oskarżeniom, ale też odpowiedział żartem, że pracuje dla ZOWIE. To skrót od Zonal Organization World Intelligence Espionage, tajemniczej grupy z filmu akcji z lat 60. pt. Nasz człowiek Flint, w którym James Coburn zagrał rolę Dereka Flinta. Dodał, że na okładce jego albumu Skunkworks widoczna jest fabryka United States Air Force Plant 42, na której znajduje się również zdjęcie Lockheeda SR 71 Blackbird, czyli samolotu wywiadowczego.

Te żarty nawiązują po części do filmu fabularnego, do którego Dickinson i Gervasi wspólnie piszą scenariusz. Historia będzie oparta na wspomnieniach wokalisty z wyjazdu do Sarajewa, o którym opowiadał również dokument Scream for Me Sarajevo z 2016 roku. Produkcją zajmuje się Portobello Electric. Poniżej możecie obejrzeć całą rozmowę.

Przypomnijmy, że Bruce Dickinson w tym roku wystąpił solowo w Polsce podczas Mystic Festival w Gdańsku. Z kolei 2 sierpnia 2025 roku odbędzie się koncert Iron Maiden na Stadionie Narodowym w Warszawie.