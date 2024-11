Na noże 3 - premiera kinowa. Daniel Craig chce, by tym razem trwała dłużej niż tydzień

fot. materiały promocyjne

Daniel Craig wyraża nadzieję, że nowa odsłona serii Na noże będzie dostępna na dużym ekranie dłużej niż tydzień. Przypominamy, że tylko tyle trwała kinowa premiera Glass Onion, drugiej części.

"Wiesz, że tak" - odpowiedział Daniel Craig na pytanie, czy jego zdaniem film Na noże 3 powinien mieć dłuższą premierę kinową niż tydzień. - "Mam nadzieję, że Netflix trochę wydłuży ten okres i ludzie będą mieli szansę zobaczyć go na dużym ekranie. Osoby, z którymi rozmawiam na ten temat, prawdopodobnie fani, chcą wybrać się ze swoimi rodzinami do kina, by zobaczyć film. Tylko tego pragną. Mam więc nadzieję, że uda nam się zapewnić im to doświadczenie."

Pierwsza część serii Na noże była dystrybuowana przez Lionsgate i szybko stała się kinowym hitem. Doczekała się nawet nominacji do Oscara, jednej z najbardziej prestiżowych nagród w branży rozrywkowej. Następnie Netflix podpisał umowę na dwa kolejne filmy, jednak 2. część była emitowana na dużym ekranie tylko tydzień. Co nie zmienia faktu, że jak na standardy platformy streamingowej, nastawionej przede wszystkim na dostarczanie treści swoim subskrybentów, to i tak była dość imponująca premiera kinowa.

Trzecia część serii Na noże jest zatytułowana Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Daniel Craig po raz kolejny zagra detektywa Benoita Blanca, a Rian Johnson ponownie stanie za kamerą. Netflix ma wyemitować film w 2025 roku.

