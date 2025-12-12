Elon Musk twierdzi, że postać Iron Mana jest wzorowana na nim. Zapomniał o czymś istotnym
W nowym wywiadzie Elon Musk stwierdził wprost, że główną inspiracją dla postaci Iron Mana z MCU jest on sam. Miliarder ma rację tylko w części - w rzeczywistości cała sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.
Kto był główną inspiracją dla postaci portretowanego przez Roberta Downeya Jr. Iron Mana w Kinowym Uniwersum Marvela? Według Elona Muska - on sam. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie pojawił się w podcaście Katie Miller, w którym został zapytany o to, czy wolałby wcielić się na ekranie w rolę superbohatera MCU, czy jednak w złoczyńcę z uniwersum Jamesa Bonda. Musk podzielił się taką odpowiedzią:
Gwoli wyjaśnienia: owszem, Elon Musk był jedną z tych postaci życia publicznego, na których wzorowano postać Tony'ego Starka. Kilkanaście lat temu przyznał to scenarzysta filmu Iron Man z 2008 roku, Mark Fergus, który poza miliarderem wymienił również dwie inne inspiracje: Donalda Trumpa i Steve'a Jobsa. Istotne jest jednak to, że były to inspiracje jedynie "częściowe". Główną, co potwierdza tak Fergus, jak i Jon Favreau, pozostaje Howard Hughes.
Żyjący w latach 1905-1976 miliarder, filantrop, pilot, konstruktor lotniczy i producent filmowy po dziś dzień jest w Stanach Zjednoczonych legendą, nawet pomimo pojawiających się w przestrzeni publicznej pod jego adresem oskarżeń o niewłaściwe zachowania seksualne. To Hughes był centralną postacią filmu Aviator w reżyserii Martina Scorsese, w którym w rolę protagonisty wcielił się Leonardo DiCaprio.
Sam Musk rzucił też nowe światło na kulisy jego gościnnego występu w Iron Manie 2:
MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli
