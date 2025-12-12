Elon Musk twierdzi, że postać Iron Mana jest wzorowana na nim. Zapomniał o czymś istotnym

Esquire

Reklama

Kto był główną inspiracją dla postaci portretowanego przez Roberta Downeya Jr. Iron Mana w Kinowym Uniwersum Marvela? Według Elona Muska - on sam. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie pojawił się w podcaście Katie Miller, w którym został zapytany o to, czy wolałby wcielić się na ekranie w rolę superbohatera MCU, czy jednak w złoczyńcę z uniwersum Jamesa Bonda. Musk podzielił się taką odpowiedzią:

Myślę, że to zależałoby od tego, o którego superbohatera Marvela chodzi, albo o który czarny charakter ze świata Bonda. Chyba wolałbym być superbohaterem Marvela... W filmach wzorowali Iron Mana na mnie, więc…

Gwoli wyjaśnienia: owszem, Elon Musk był jedną z tych postaci życia publicznego, na których wzorowano postać Tony'ego Starka. Kilkanaście lat temu przyznał to scenarzysta filmu Iron Man z 2008 roku, Mark Fergus, który poza miliarderem wymienił również dwie inne inspiracje: Donalda Trumpa i Steve'a Jobsa. Istotne jest jednak to, że były to inspiracje jedynie "częściowe". Główną, co potwierdza tak Fergus, jak i Jon Favreau, pozostaje Howard Hughes.

Żyjący w latach 1905-1976 miliarder, filantrop, pilot, konstruktor lotniczy i producent filmowy po dziś dzień jest w Stanach Zjednoczonych legendą, nawet pomimo pojawiających się w przestrzeni publicznej pod jego adresem oskarżeń o niewłaściwe zachowania seksualne. To Hughes był centralną postacią filmu Aviator w reżyserii Martina Scorsese, w którym w rolę protagonisty wcielił się Leonardo DiCaprio.

Sam Musk rzucił też nowe światło na kulisy jego gościnnego występu w Iron Manie 2:

Robert Downey Jr. i Favreau spotkali się ze mną, żeby… zwiedzić SpaceX. Właściwie duża część Iron Mana 2 została nakręcona w siedzibie firmy. (…) Jeśli oglądasz film , zobaczysz, że w tle jest fabryka SpaceX. (...) Scarlett Johansson miała tę scenę ze sztukami walki, która powstała w naszym holu.

MCU - ci aktorzy grający w uniwersum mogli mieć inne role. O takie postacie walczyli