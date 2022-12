Iron Man: Marvel Studios miało plan w razie porażki. Film mógł zostać usunięty

fot. Marvel

Iron Man to jedna z największych i najbardziej wpływowych produkcji o superbohaterach wszech czasów. Nie do pomyślenia zatem, że w czasie jej tworzenia niewielu wierzyło w jakikolwiek sukces. Wśród czarnowidzów należy wymienić również Marvel Studios, które podchodziło do tematu z wyjątkowym dystansem. Robert Downey Jr. zdradził ostatnio portalowi Hollywood Reporter, jak naprawdę wyglądały przygotowania do filmu.

Iron Man - decyzje Marvel Studios

Aktor przyznał, że pojawiało się sporo niedowiarków, którzy nie dawali szans tak przełomowej produkcji. Oczekiwania wewnątrz studia były wyjątkowo niskie, skutkiem czego obsada i ekipa zostały pozostawione same sobie.

Trzeba powiedzieć, że niewiele osób uważało, że Iron Man będzie miał dobry weekend otwarcia lub że może cokolwiek osiągnąć. Dlatego w pewnym sensie zostaliśmy sami. Każdego dnia dowiadywałem się więcej o tym, jak to wszystko zostało sfinansowane. W zasadzie film był gotowy do spisania na straty, gdyby odniósł klęskę.

Przez to, że wytwórnia dała reżyserowi wolną rękę, ekipa otrzymała znaczną wolność twórczą. Robert Downey Jr. określił żartobliwie ten kreatywny zespół "szalonym".

Film Iron Man można oglądać w serwisie Disney+.