Śmierć Doktora Strange'a - Marvel pokazał zapowiedź. Co tu robi potomek... Rasputina?

Marvel systematycznie podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia Śmierć Doktora Strange'a. Do sieci właśnie trafiła zapowiedź pierwszego zeszytu zasadniczej serii, który na amerykańskim rynku ukaże się 22 września - na swojej stronie zaprezentował ją serwis Comic Book Resources. Wyjawia ona, że do uniwersum Domu Pomysłów powróci Pavel Plotnick aka Pan Rasputin, potomek słynnego rosyjskiego mistyka Grigorija Rasputina.

Jest to o tyle zaskakujące, że Plotnick pojawił się niedługo po komiksowym debiucie Najwyższego Maga; w 1966 roku w zeszycie Strange Tales #145 postrzelił on herosa, przez co ten ostatni z poważnymi obrażeniami wylądował w szpitalu. Koniec końców zdołał pokonać wroga, tworząc astralną projekcję samego siebie i wysyłając złoczyńcę do innego wymiaru.

W The Death of Doctor Strange #1 Najwyższy Mag stanie w obronie Plotnicka, który znajdzie się na celowniku dwóch policjantów - później bohater zadba o to, by antagonista trafił do szpitala. Zobaczcie sami:

The Death of Doctor Strange #1 - plansze

Przypomnijmy oficjalny opis fabuły całego cyklu:

Doktor Strange jest najwybitniejszym neurochirurgiem na świecie i Najwyższym Magiem naszej planety. Broni ją przed nadnaturalnymi i pochodzącymi z innych wymiarów zagrożeniami, z którymi nie poradzi sobie nikt inny. Co stanie się jednak wtedy, gdy heros umrze? Kto ochroni Ziemię i będzie trzymał na dystans mistyczne zagrożenia? I, co najważniejsze, kto zabił Doktora Strange'a?