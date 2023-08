Iron Man w złotej zbroi. Ta ekskluzywna figurka robi wrażenie

Fot. Hot Toys

W 2023 roku odbyła się piętnasta rocznica filmu Iron Man. To właśnie to widowisko rozpoczęło I. fazę MCU i było wielkim debiutem Roberta Downeya Jr. w roli Tony'ego Starka. Hot Toys postanowiło dołączyć do świętowania i wypuściło na rynek nową ekskluzywną figurkę kolekcjonerską Iron Mana w złotej zbroi. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda.

Iron Man zachwyca w złotej zbroi

Figurka nazywa się Iron Man Mark III i została stworzona w skali 1/4. Ma około 45,5 centymetrów wysokości, hełm z oświetleniem LED i złotą zbroję. Co ciekawe, do zestawu została dołączona przezroczysta gablota, ozdobiona bo bokach wzorami, w której można przechowywać przedmiot kolekcjonerski.

Podoba wam się nowa figurka Hot Toys? Wolicie złotą zbroję czy brakuje wam czerwonego akcentu? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze!

