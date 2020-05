Ironheart - bohaterka na grafice od dyrektora artystycznego God of War

6 maja pojawiła się pogłoska jakoby Marvel Studios aktywnie rozwijało dla Disney+ serial Ironheart o komiksowej następczyni Iron Mana. To od razu rozbudziło wyobraźnię fanów, którzy zaczęli wrzucać do sieci różne grafiki promujące produkcję. Coś od siebie postanowił dorzucić Rafael Grasetti, artysta, który pracował między innymi nad grafikami do gry God of War na Play Station 4. Praca Grasettiego przedstawia bohaterkę serialu w zbroi przypominającej kosmiczny kombinezon Iron Mana. Grafiki możecie obejrzeć poniżej.

Dla przypomnienia bohaterką komiksowej serii jest Riri Williams aka Ironheart.To genialna 15-latka, która swoją wersję zbroi Iron Mana zbudowała w pokoju akademickim MIT. Jej talent przyciągnął swego czasu uwagę Tony'ego Starka. Przeszło cztery lata temu w komiksowej serii Invincible Iron Man to ona przywdziała strój herosa, stając się jego następczynią.