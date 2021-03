Ironheart: jak Dominique Thorne otrzymała główną rolę w serialu MCU? Aktorka wyznaje, że nie wzięła udziału w przesłuchaniu

materiały prasowe

Od zapowiedzi serialu Ironheart minęło już kilka miesięcy. W grudniu zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że w serialu Disney+ w Riri Williams wcieli się Dominique Thorne. Teraz młoda aktorka podzieliła się castingową ciekawostką: w rozmowie serwisem Empire wyjawiła, że w ogóle nie wzięła udziału w przesłuchaniu do roli! To Disney zwrócił się do niej z propozycją.

Byłam w domu w Delaware i nagle otrzymałam telefon z pytaniem, czy nie chciałabym przyjąć tej roli. To był najlepszy telefon, jaki w życiu odebrałam. Zatkało mnie. Czekałam, aż powiedzą mi coś w stylu: "podeślemy więcej szczegółów" albo "wyślij nam swoje nagranie". Ale nic takiego nie usłyszałam. Zapytali tylko, czy się zgadzam. To było z pewnością jedno z najbardziej wyjątkowych przeżyć, jakich doświadczyłam, bo nie musiałam nawet pojawić się na castingu!

Przypominamy, że bohaterka to znana z komiksów Riri Williams aka Ironheart. To genialna 15-latka, która swoją wersję zbroi Iron Mana zbudowała w pokoju akademickim MIT. Jej talent przyciągnął swego czasu uwagę Tony'ego Starka. Kilka lat temu w komiksowej serii Invincible Iron Man to ona przywdziała strój herosa, stając się jego następczynią. Ironheart mogłaby w przyszłości dołączyć do filmowej grupy Young Avengers.