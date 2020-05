Irresistible - film ze Stevem Carellem trafi od razu na VOD

materiały prasowe

Bohaterem filmu Irresistible jest Gary, polityczny strateg partii Demokratów. Mężczyzna zostaje uwikłany w polityczny cyrk. Wówczas poznaje pułkownika piechoty morskiej, który staje się dla niego prawdziwą inspiracją. Mężczyzna poświęca się bowiem obronie praw niezarejestrowanych robotników z jego miasta. Z pomocą pułkownika Gary mierzy się ze swoją rywalką, Faith, strategiem partii Republikanów.

Film w reżyserii Johna Stewarta ominie jednak kinową premierę i trafi od razu na VOD w usłudze "na żądanie". Nastąpi to w Stanach Zjednoczonych 26 czerwca. Produkcja dostępna będzie do wypożyczenia na 48 godzin za kwotę 19,99 dolarów. W obsadzie filmu znajdują się Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Topher Grace, Natasha Lyonne, Mackenzie Davis, CJ Wilson i Will Sasso.