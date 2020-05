The Outpost - zwiastun filmu. Eastwood i Bloom na wojnie w Afganistanie

screen YouTube

The Outpost to film oparty na bestsellerowej książce non-fiction autorstwa dziennikarza CNN, Jake'a Tappera. Opowiada on prawdziwą historię Bitwy po Kamdesh, najkrwawszego starcia Wojny w Afganistanie, do której doszło 3 października 2009 roku. Amerykańskie i afgańskie siły zmierzyły się z oddziałem talibów. W wyniku starcia poległo 8 amerykańskich żołnierzy, 3 afgańskich oraz policjant. Według informacji sił NATO alianci odparli atak i zdołali zabić 100 agresorów. Oddział amerykański Bravo 3-61 CAV stał się po tej bitwie jedną z najbardziej udekorowanych jednostek tego 19-letniego konfliktu. Zadebiutował zwiastun filmu. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith i Jonathan Yunger. Reżyseruje Rod Lurie.

The Outpost - premiera filmu w kinach i serwisach VOD 3 lipca.