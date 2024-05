Czy Snape naprawdę nie lubił Harry'ego? J.K. Rowling o rozmowie z Alanem Rickmanem

J.K. Rowling, autorka serii książek o Harrym Potterze, opowiedziała o rozmowie, jaką odbyła z Alanem Rickmanem. Aktor w filmowej sadze zagrał Severusa Snape'a i okazuje się, że chciał koniecznie wiedzieć, jakie są prawdziwe intencje jego postaci. Tylko on w tamtym czasie poznał prawdę o tym, że bohater jest podwójnym agentem. Pisarka rozwiała także jego wątpliwości na temat tego, co Snape czuje względem Harry'ego.

Times of London przetłumaczyło wywiad ze strony pisarki.

Zadzwonił do mnie i powiedział: "Słuchaj, mam dużo na głowie. Naprawdę muszę zrozumieć, o co chodzi Snape’owi. Czy jest prawdziwym antagonistą?". Jest jedyną osobą, której powiedziałam: "Byłeś zakochany w matce Harry'ego".

Wyjaśniłam mu wszystko: "Jesteś podwójnym agentem. Naprawdę nie lubisz Harry'ego. Nie możesz przezwyciężyć swojej instynktownej niechęci do tego chłopca, który wygląda dokładnie tak, jak twój największy wróg". Więc powiedziałam Alanowi Rickmanowi, co się stanie, na długo przed tym, zanim pojawiło się to w filmach.