Zdaniem aktora to będzie „film roku Marvela”. Usprawiedliwia słabsze filmy MCU

Fot. Marvel

Reklama

Paul Walter Hauser spotkał się z portalem The Direct, by porozmawiać o swoim nowym filmie The Luckiest Man in America, w którym gra główną rolę. Dziennikarz Russ Millheim nie mógł jednak przepuścić okazji, by nie spytać o jego inny projekt, Fantastyczną 4. Redaktor chciał wiedzieć, czy nowy film MCU ma szansę przyciągnąć z powrotem tych fanów Marvela, którzy byli zawiedzeni ostatnimi projektami studia.

Hauser, którego rola w Fantastycznej 4 nadal pozostaje tajemnicą, zaczął od wyjaśnienia, że żaden reżyser ani studio nie jest w stanie wypuszczać jednego hitu za drugim: „Trzeba pamiętać, że Marvel tworzy dla wielu osób i chce dostarczyć im dużo rozrywki. Nikt z nas nie jest w stanie być ciągle na sto procent i za każdym razem uderzać w sedno. Ani jeden z nas. Nawet twój ulubiony reżyser ma na koncie jeden słabszy od reszty film. To fakty”.

Źródło: Marvel

Zła passa MCU

Pytanie redaktora nie wzięło się znikąd. Oczywiście, Marvel w ostatnich latach miał komercyjne hity, takie jak Deadpool & Wolverine czy Strażnicy Galaktyki 3. Bardzo chwalony był również serial To zawsze Agatha, który z tygodnia na tydzień przyciągał coraz większą liczbę widzów. Nie da się jednak ukryć, że było również wiele tytułów, które zebrały sporo krytyki. Wśród nich są Ant-Man i Osa: Kwantomania, Marvels, Mecenas She-Hulk czy Tajna Inwazja.

Problemem wydają się ogromne budżety, które nie przekładają się chociażby na dobrą oprawę wizualną, a także ilość kosztem jakości. Wiele osób mówi także, że widzowie najzwyczajniej w świecie mogą być znudzeni kinem superbohaterskim i ten gatunek ma już swoje złote lata za sobą. Jak widać, Hauser jest nieco innego zdania i sądzi, że najzwyczajniej w świecie nie da się tworzyć samych hitów.

To będzie „film roku Marvela”

Mimo to, aktor jest pewien, że Fantastyczna 4 będzie hitem: „Na podstawie tego, co widziałem i w czym wziąłem udział, co czułem na planie w obecności twórców, wierzę, że nasz film, Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, będzie filmem roku Marvela. Tym, na który warto pójść do kina.

Hauser porównał nawet Fantastyczną 4 do takich hitów jak Strażnicy Galaktyki czy Czarna Pantera.

Wierzę, że przejdzie do historii jako jeden z tych tytułów, które zapoczątkowały nową falę udanego opowiadania historii w studio. Podobnie jak takie hity jak Strażnicy Galaktyki i Czarna Pantera. Oba filmy na swój sposób uderzyły w widzów i wierzę, że jesteśmy następni w kolejce.

Najwięksi wrogowie Fantastycznej Czwórki