Jack Nicholson nie chce wracać do aktorstwa. Woli czytać książki siedząc pod drzewem

Jack Nicholson nigdy oficjalnie nie ogłosił swojego przejścia na emeryturę, ale od trzynastu lat pozostaje zawodowo nieaktywny. Aktor znany z takich filmów, jak Easy Rider, Chinatown, Lot nad kukułczym gniazdem, Batman, czy Lśnienie, po raz ostatni pojawił się na dużym ekranie w Skąd wiesz? z 2010 roku. W ostatnim odcinku podcastu WTF With Marc Maron gościem programu był Lou Adler, przyjaciel Nicholsona, który przyznał, że aktor woli ciszę i nie chce się angażować w żadne projekty.

Jack Nicholson spędza emeryturę na czytaniu książek

Maron dodał, że jego przyjaciel chciał zaangażować Jacka Nicholsona do swojego filmu, ale aktor nie przyjął propozycji:

Mój przyjaciel chciał powierzyć mu rolę w nowym filmie. Rozmawiali na ten temat, ale Jack odparł: „Nie chcę tego robić. Wiesz, co dzisiaj robiłem? Siedziałem pod drzewem i czytałem książkę”.

Adler wyznał, że Nicholson korzysta ze swojej emerytury, robiąc wszystko to, na co ma ochotę. Jednocześnie nie chce wracać do aktorstwa, ceniąc sobie ciszę i spokój.

Nicholson w kwietniu skończył 86 lat. Swój dorobek aktorski może zakończyć na ponad osiemdziesięciu rolach, czterech filmach w jego reżyserii i dwunastu nominacjach do Oscara. Łącznie otrzymał trzy statuetki za role w filmach Lot nad kukułczym gniazdem, Czułe słówka i Lepiej być nie może.