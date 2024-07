fot. Prime Video

Jack Quaid to jedna z największych gwiazd The Boys, która pojawiła się też w wielu innych znanych i dobrze ocenianych produkcjach. Mimo talentu aktorskiego wiele osób przypina mu łatkę "nepo baby", czyli dziecka nepotyzmu, gdzie swoją karierę i sławę zawdzięcza temu, że ktoś z jego rodziny był wcześniej ważną personą w branży filmowej. W przypadku Jacka Quaida była to jego matka, Meg Ryan.

Jack Quaid odpowiada na zarzuty o bycie "nepo baby"

Aktor postanowił odnieść się do tych zarzutów:

Nieważne co zrobię, to ludzie będą na to zwracali uwagę. Ludzie nazywają mnie "nepo baby" i muszę się zgodzić. Jestem osobą o niezwykle dużym przywileju, dostałem świetny początek, a to już więcej niż połowa wysiłku.

Zapytano go również o to, czy umyślnie unika komedii romantycznych, żeby w ten sposób uciec od porównań do swojej matki, która była gwiazdą wielu z nich:

Była to nieco świadoma decyzja, żeby tego nie robić. Jeśli już miałbym to zrobić, to musiałoby to być dobre, bo moja matka jest niekwestionowaną królową komedii romantycznych. Nie mogę ot tak tam wejść. To musi być dobre. To musiałoby być coś, co byłoby inne od tego, co ona robiła. Nie chcę zająć jej miejsca ani nic podobnego.