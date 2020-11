Jack Ryan - aktorka znana z filmu RoboCop dołącza do obsady 3. sezonu

materiały prasowe

Jak podaje portal Deadline, aktorka Marianne Jean-Baptiste (RoboCop) dołącza do Johna Krasinskiego w obsadzie 3. sezonu serialu Tom Clancy’s Jack Ryan od Amazon Prime Video. Wcieli się w szefową stacji telewizyjnej, Elizabeth Wright. Produkcja nie ma jeszcze daty rozpoczęcia zdjęć do kolejnego sezonu. Podobno ma nastąpić to jeszcze w 2021 roku.

Dołączenie aktorki do obsady jest pierwszą od jakiegoś czasu informacją dotyczącą 3. sezonu. Nie podano jeszcze informacji o dacie premiery kolejnej odsłony. W 2. sezonie Ryan wybiera się ze swoim zadaniem do Wenezueli, gdzie musiał powstrzymać spisek, w który zamieszany był prezydent kraju. W obsadzie oprócz Krasinskiego znajdują się również Noomi Rapace, Abbie Cornish, Tom Wlaschiha, Michael Kelly, Wendell Pierce, Jovan Adepo, Jordi Mollà, Cristina Umaña i Francisco Denis.

fot. Amazon