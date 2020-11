Don’t Look Up - kolejne nazwiska w głośnej obsadzie filmu komediowego Netflixa

materiały prasowe

Don't Look Up opowiada o dwóch mało znanych astronomach (Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence), którzy wyruszają w trasę, by ostrzec ludzkość przed zbliżającą się asteroidą, która zniszczy Ziemię. Za kamerą filmu komediowego stania Adam McKay (Big Short). W obsadzie jego produkcji realizowanej dla Netflixa, znajdują się imponujące nazwiska.

Prócz wspomnianych DiCaprio i Lawrence, są także: Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan i Tomer Sisley. Teraz portal Deadline podaje o trzech nowych twarzach w obsadzie. Do gwiazd dołączyli Tyler Perry, Melanie Lynskey i Ron Perlman. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu w Bostonie. Data premiery nie jest znana.

HBO