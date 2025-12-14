Star Wars: Starfighter - Matt Smith zdradza szczegół o złoczyńcy. Chodzi o jego wygląd

fot. BBC

Matt Smith był gościem w brytyjskim programie śniadaniowym This Morning, w którym ujawnił, że dzień wcześniej zakończył prace na planie superprodukcji Star Wars: Starfighter. Zdradził, że jego pierwszy występ w Gwiezdnych Wojnach związany jest z określonym wyglądem postaci - stricte dotyczy to jego fryzury.

Star Wars: Starfighter - Matt Smith o postaci

- Wczoraj skończyłem film, a do roli musieli mi ułożyć określoną fryzurę. Chodzi o Gwiezdne Wojny, które wczoraj skończyłem. Dlatego teraz mam taką głupią fryzurę z tym czymś z przodu. Ryan Gosling tam gra i jest fantastyczny. To bardzo ekscytujące. Shawn Levy jest reżyserem - to ten, który zrobił Stranger Things - jest fantastyczny. Myślę, że wyjdzie z tego coś wspaniałego.

W poniższym wideo możecie zobaczyć Matta Smitha w fryzurze złoczyńcy z filmu Star Wars: Starfighter. Nie wiadomo, kim może być jego postać - tak samo jak nie wiadomo, kogo gra Mia Goth, która również jest czarnym charakterem. Trudno spodziewać się, by na pewno byli to żołnierze Imperium czy Najwyższego Porządku, którzy często byli czarnymi charakterami.

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, w którym pierwotnie Matt Smith miał zagrać czarny charakter, ale potem plany się zmieniły.

Star Wars: Starfighter - premiera w 2027 roku w kinach.