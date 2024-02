Jacob Elordi oskarżony o napaść na producenta radiowego. Trwa śledztwo w sprawie

Fot. HBO

Jacob Elordi to 26-letni aktor, który w ostatnim czasie był na fali wznoszącej za sprawą występów w Saltburn i Priscilli, a także internetowej popularności, która wybuchła wokół niego za sprawą obu produkcji. Młoda gwiazda, nominowana nawet do nagrody wschodzącej gwiazdy BAFTA, rzekomo zaatakowała producenta radiowego w ostatnią sobotę, czyli 3 marca 2024 roku. Do zdarzenia doszło w hotelu w Australii, a konkretnie na wschodnich przedmieściach Sydney. Napadnięty przez aktora został producent radiowy, Joshua Fox, który prowadzi program “The Kyle & Jackie O Show”.

Według Foxa do zdarzenia doszło w hotelu, kiedy producent próbował nawiązać do viralowego mema związanego ze sprzedażą wody po kąpieli Jacoba Elordiego, co było nawiązaniem do filmu Saltburn. Nieproszone nagrywanie całego zajścia przez producenta miało rzekomo zezłościć aktora, który kazał wyłączyć nagranie i usunąć je. Fox przyznał, że tego nie zrobił, bo dzięki temu miał dowód na to, że czuł się niekomfortowo w towarzystwie aktora. Następnie Elordi miał rzucić się na Foxa, pchnąć go na ścianę i dusić z rękoma na krtani.

Brak odpowiedzi drugiej strony

Policja z Sydney potwierdziła prawdziwość zgłoszenia, a reprezentanci Jacoba Elordiego nie odpowiedzieli Variety w tej sprawie. Policja potwierdziła natomiast, że Fox nie odniósł poważniejszych obrażeń. Śledztwo jest w toku i analizowane są kolejne dowody.