fot. EVR Studio

Project TH to gra tworzona przez koreańskie EVR Studio. Akcję tej produkcji osadzono w niedalekiej przyszłości na Półwyspie Koreańskim, a podczas zabawy nie zabraknie okazji do skradania i działania z ukrycia. To właśnie na tym aspekcie skupia się najnowszy materiał wideo.

W opisie materiału wyjaśniono, że sztuczna inteligencja przeciwników w Project TH będzie dostosowywać się do otoczenia i poruszać po nim z taktyczną precyzją. Wrogowie będą w stanie przeszukiwać okolicę i wykorzystywać taktyki walki w krótkim dystansie do neutralizowania zagrożeń. Ich zachowania nie ograniczą się wyłącznie do patrolowania. Będą też wykorzystywać osłony i pole widzenia czy sprawdzać narożniki. Podczas starć będą zaś w stanie między innymi korzystać z prowizorycznych osłon, zmieniać pozycje i flankować, stosując przy tym ogień zaporowy w celu odcięcia drogi ucieczki.

Gracze nie będą jednak bezbronni i poza bronią palną będą mogli skorzystać też z szeregu innych, przydatnych narzędzi, takich jak granaty dymne i błyskowe czy dźwiękowe wabiki, dzięki którym można zwabiać przeciwników w pułapki czy odciągać od kluczowych obszarów.

Project TH nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra zmierza na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.