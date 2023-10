Jada i Will Smith w separacji. Oscarowy skandal z Chrisem Rockiem jeszcze bardziej zadziwia

fot. youtube / Guardian News / Facebook / Red Table Talk

Reklama

Niedawno Internet zamarł na informację o wieloletniej separacji Willa Smitha i jego żony Jady Pinkett Smith. To szokująca wiadomość, ponieważ do tej pory aktorzy byli uważani za zgraną parę. Internauci wrócili do sprawy z 2022 roku, kiedy Will Smith spoliczkował na scenie komika Chrisa Rocka, który zażartował z łysiny Jady, chorującej na łysienie plackowate. Aktorka wróciła do tej sprawy w programie dla NBC.

Jada Pinkett Smith o konflikcie jej męża z Chrisem Rockiem

NBC przeprowadziło wywiad z Pinkett Smith w programie specjalnym Jada's Story. Aktorka rozmawiała z prezenterką stacji, Hodą Kotb.

Podczas gali rozdania Oscarów w 2022, Chris Rock zwrócił uwagę na brak włosów Jady, stwierdzając, że jest gotowa do realizacji drugiej części G.I. Jane. Kobieta jedynie przewróciła oczami w reakcji na ten żart, ale Will Smith wyjątkowo się zdenerwował. Aktorka stanowczo zaznaczyła, iż nie była świadoma tego, że spoliczkowanie komika przez Willa było prawdziwe. Zrozumiała to dopiero, gdy publicysta Rocka powiedział jej, że "Chris opuścił budynek i nie zamierza wnosić oskarżenia".

Wieść o separacji powoduje, że reakcja Willa jest szczególnie zadziwiająca. Kiedy Smith nalegał, aby Rock "trzymał z dala imię jego żony", sama Jada miała być zaskoczona określeniem jej małżonką. Opowiedziała również, że Will zdenerwował się jeszcze bardziej, kiedy komik zaczął ją przepraszać w trakcie przerw reklamowych. Jak wyjaśniła, oburzająca sytuacja tamtej nocy przymusiła ją do "fałszywej narracji jako cudzołożna żona" w swoim programie Red Table.

Rozmawiając z Kotb, aktorka zaznaczyła, że nie planuje rozwodu ze Smithem, ponieważ oboje go nie chcą i "kochają swoją rodzinę oraz siebie nawzajem". Na pytanie o możliwość pełnego pojednania, Pinkett Smith zażartowała:

- On się starzeje, kto będzie przy nim Hoda? Oczywiście, że ja. To będę ja.