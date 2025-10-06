placeholder
Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - mamy zdjęcia i opis fabuły Jak być kochanym

W październiku 2025 roku pojawił się teaserowy plakat filmu Jak być kochanym, w którym Marcin Dorociński zagra Zbigniewa Cybulskiego. Udało nam się ustalić więcej informacji o projekcie oraz o tym, kto na pewno go nie wyreżyseruje.
Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - sesja zdjęciowa Jak być kochanym fot. Tadeusz Rolke
Zbigniew Cybulski to legenda polskiego kina. W końcu na ekranie zobaczymy film o tym słynnym aktorze, a zagra go Marcin Dorociński. Jak być kochanym doczekał się teaserowego plakatu, którego autorem jest Maks Bereski. Oficjalnie nic więcej o tym filmie nie wiadomo, ale udało nam się ustalić dodatkowe informacje!

Jak być kochanym - Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski

Autorką scenariusza jest Anna Świątek. Jej tekst znalazł się w finale konkursu Script Pro oraz był rozwijany w Szkole Wajdy na kursie Script. Projekt uczestniczył również w międzynarodowym programie America in Progress. Konsultantami scenariusza są: prof. Tadeusz Lubelski, Michał Oleszczyk, Dorota Karaś oraz Mariola Pryzwan (autorki biografii Cybulskiego).

Na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej można znaleźć informację, że reżyserem jest Borys Lankosz, znany z filmów Ciemno, prawie noc oraz Rewers. Zgodnie z informacjami, do których dotarliśmy, reżyser nie jest on już związany z projektem. Na ten moment nie wiadomo, kto wyreżyseruje Jak być kochanym.

Jak być kochanym - o czym jest film?

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, film opowiada o spotkaniu Zbigniewa Cybulskiego z Marleną Dietrich w 1966 roku we wrocławskim hotelu Monopol. Do spotkania doszło podczas jednego z ostatnich występów Dietrich w ramach jej europejskiej trasy koncertowej.

Co ciekawe, to ten sam hotel, w którym rozgrywał się klasyk polskiego kina Popiół i diament w reżyserii Andrzeja Wajdy, z udziałem Zbigniewa Cybulskiego.

Udało nam się również dowiedzieć, że Jak być kochanym to film kinowy. 

Jak być kochanym - rozwój projektu

Rozwój projektu został przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na etapie developmentu uzyskał on wsparcie m.in. prezydenta Miasta Wrocławia oraz Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych we Wrocławiu.

Za rozwój projektu odpowiadała firma Salto Films, założona przez Annę Świątek i Marcina Dorocińskiego, przy wsparciu produkcyjnym Marii Leźnickiej (Haya Films - na etapie developmentu) oraz Alicji Grawon (od września 2024 roku związanej z Netflixem, choć projekt rozwijano długo przed jej dołączeniem do platformy streamingowej). Według uzyskanych informacji za zdjęcia do Jak być kochanym odpowiadać ma Piotr Sobociński Jr.

W ramach przygotowań powstała sesja zdjęciowa do Jak być kochanym. Zrealizowali ją Tadeusz Rolke oraz Szymon Szcześniak. Odtworzono w niej - z udziałem Marcina Dorocińskiego - słynną sesję Zbigniewa Cybulskiego z 1966 roku. Za charakteryzację aktora do zdjęć odpowiada Janusz Kaleja (1670, Córki Dancingu), a kostiumy przygotowała Anna Imiela-Szcześniak (Bo we mnie jest seks). Produkcją sesji zajęły się firmy Salto Films i Visual Crafters.

Zdjęcia z sesji otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Salto Films!

Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - kulisy sesji zdjęciowej do filmu Jak być kochanym

arrow-left
Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - kulisy sesji zdjęciowej do filmu Jak być kochanym
Autorzy zdjęcia: Szymon Szcześniak i Anna Imiela Szcześniak
arrow-right

Jak być kochanym - komentarz  

Poprosiliśmy Annę Świątek o komentarz w tej sprawie:

- Cieszę się z zainteresowania, jakie wzbudza Jak być kochanym – to projekt mojego serca, który powstawał przez wiele lat mimo licznych trudności. Udało nam się szczęśliwie zamknąć etap developmentu i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli podzielić się informacjami na temat dalszych losów filmu.

To, co jest dla mnie szczególnie ważne, to fakt, że pomysłodawca projektu – Salto Films – pozostanie zaangażowane w dalszy rozwój projektu, od pierwszej idei po - miejmy nadzieję - ekran. Na tym etapie nie mogę udzielać informacji dotyczących nowych partnerów, i chciałabym podkreślić, że wszystkie publikacje prasowe odnoszą się wyłącznie do działań zrealizowanych w ramach rozwoju projektu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

To nie jest łatwy projekt, ale wierzę, że zmierzamy ku szczęśliwemu finałowi. Od początku towarzyszą nam wspaniali twórcy i partnerzy, którzy obdarzyli nasz projekt zaufaniem i wsparciem. Wierzę, że wspólnie stworzymy piękny film – hołd nie tylko dla Zbigniewa Cybulskiego, ale także dla polskiej szkoły filmowej. Proszę trzymać kciuki!

Honorową ambasadorką filmu była Elżbieta Chwalibóg-Cybulska – wdowa po słynnym aktorze, która zmarła 27 lipca 2025 roku.

Na ten moment Jak być kochanym nie ma daty premiery. Ostatnio Marcina Dorocińskiego oglądaliśmy na ekranach kin w filach Teściowie 3 oraz Mission: Impossible - The Final Reckoning.

