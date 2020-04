O co należy zadbać, aby Iron Man mógł powrócić? Bracia Russo komentują

Pod koniec filmu Avengers: Koniec gry, fani na całym świecie wstrzymali oddech, kiedy Tony Stark poświęcił życie, aby pokonać Thanosa i uratować świat. Ponieważ Iron Man był bohaterem, który zapoczątkował całe Kinowe Uniwersum Marvela, widzom było trudno pogodzić się z odejściem tak kluczowej postaci. Co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe plotki, sugerujące powrót nie tylko bohatera, ale też Roberta Downeya Jr., odgrywającego rolę ekscentrycznego herosa.

Bracia Russo, reżyserzy widowiska Avengers: Koniec gry, zapytani zostali niedawno o możliwość przywrócenia postaci do MCU oraz, czy jego pojawienie się nie umniejszyłoby scenie z końcówki wspomnianego filmu. Russo przypomnieli swoje wcześniejsze wypowiedzi, że mocno zabiegali o to, aby mieć pewność, że poświęcenia zamieszczone w historii, będą miały swoją cenę i będą uzasadnione pod względem fabuły oraz ładunku emocjonalnego. Widzą jednak pewne warunki, które powinny zostać spełnione, aby Tony Stark powrócił do MCU.

Dużo zależy od tego, jak zostałby przywrócony. Wszystko sprowadza się do opowiadanej historii, ale z pewnością jest to coś, na co trzeba położyć duży nacisk. To z pewnością widzów by zszokowało i zaskoczyło, więc nie można go po prostu przywrócić i już. Musiałoby być to naprawdę przekonujące, innowacyjne, nieprzewidywalne wydarzenie z poziomu fabuły, aby znaleźć drogę i mieć poczucie, że było warto.

Fani są zdania, że gdyby tylko w Marvel Studios chciano powrotu tej postaci, dałoby się spokojnie uzasadnić to fabularnie i często przy tej okazji wspomina się sztuczną inteligencję. Możliwości jest wiele, ale rzeczywiście - sam fakt "ożywienia" postaci według Russo nie wystarczy, trzeba byłoby znaleźć także powód, dla którego nawet jako sztuczna inteligencja, Tony Stark miałby się znowu w MCU pojawić.

Bracia Russo udostępnili też nagrany z sali kinowej filmik, w którym widzimy finałową scenę Avengers: Koniec gry. Słyszymy przy tym żywą reakcję publiczności. Zobaczcie:

“This is the one...”

Here’s one last video from our #Endgame trip down memory lane during this anniversary week...Taken on Joe’s iPhone at the Regency Village Theater at UCLA opening night. Much love to you all. What’s your favorite Iron Man moment from his 10 years in the MCU? pic.twitter.com/mVGQcRxdP9

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 29, 2020