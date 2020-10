Jak najdalej stąd online - kiedy premiera filmu w VOD?

foto. materiał prasowy

Jak najdalej stąd nie podbiło polskich kin i bynajmniej nie ma to związku z jakością tego filmu. Produkcja w reżyserii Piotra Domalewskiego zebrała świetne recenzje widzów i krytyków, ale sytuacja w kinach oraz zbyt mała promocja nie przełożyły się na wynik frekwencyjny. Jest szansa na nadrobienie w VOD.

Jak udało nam się ustalić, Jak najdalej stąd będzie mieć premierę online w styczniu 2021 roku. Film najpierw będzie dostępny w TVP VOD. Potencjalna cena za dostęp do tej produkcji na razie nie jest znana.

Recenzja Jak najdalej stąd - przeczytaj

Główną bohaterką Jak najdalej stąd jest pochodząca z małego miasta nastoletnia Ola. Dziewczyna ma swoje marzenia, do których należy posiadanie własnego samochodu oraz większa życiowa niezależność. W związku z tragicznymi informacjami dotyczącymi wypadku ojca pracującego na budowie w Irlandii, Ola sama wyrusza w daleką podróż do nieznanego kraju. Dziewczyna będzie musiała zmierzyć się w niełatwym zadaniem i sprowadzić zwłoki zmarłego do Polski. Napotkani ludzie oraz droga, którą bohaterka przebędzie, odmienią jej spojrzenie na wiele spraw.