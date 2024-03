Jak wytresować smoka - kiedy koniec zdjęć? Będzie dużo efektów praktycznych

Źródło: materiały prasowe

Trwają prace na planie filmu Jak wytresować smoka, który reżyseruje Dean DeBlois. W jednego z przyjaciół Czkawki wciela się Julian Dennison, który przy okazji promocji Y2K, opowiedział o swoich wrażeniach z kręcenia aktorskiego remake'u animacji od DreamWorks.

Julian Dennison o tym, czego widzowie mają się spodziewać po filmie

Aktor przyznał, że DeBlois, który również reżyserował animację Jak wytresować smoka, przyjął bardzo praktyczne podejście, chroniące świętość oryginalnej historii. Zażartował, że nie może nic powiedzieć, bo inaczej umrze. Dodał, że film jest świetny i robią coś, co ludzie naprawdę pokochają.

Wykonują dobrą robotę - dbają o to, żeby wszystko zostało dobrze zrobione. Jest w nim dużo serca i uczuć. Na planie odbyło się wiele rozmów, podczas których pytano: "Czy zrobimy to?". A ludzie mówili: "Nie, bo widzom się to nie spodoba" i zmieniali to. Więc naprawdę pozostają wierni temu, czym jest [ta historia]. Dlatego nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Tak, jest świetny.

Dennison potwierdził, że prace na planie postępują w imponującym tempie, a zdjęcia zakończą się niebawem.

Ja kończę pracę za około dwa miesiące. Myślę, że zakończymy w maju. Dość długo już kręcimy, bo poświęcają dużo czasu, aby upewnić się, że wszystko zostało dobrze zrobione. Więc tak, to ekscytujące. Jest dużo praktycznych efektów, więc to nie jest tak, że stoimy przed niebieskim ekranem. Jesteśmy w tych dużych budynkach. Zbudowali arenę. Solidnie wykonali swoją pracę.

W obsadzie poza Dennisonem są: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Ruth Codd, Gabriel Howell, Nick Frost, Bronwyn James i Harry Trevaldwyn. DeBlois napisał również scenariusz do aktorskiego remake'u. Ponadto pełni funkcję producenta wraz z Markiem Plattem i Adamem Siegelem.

Jak wytresować smoka - premiera filmu jest zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku.