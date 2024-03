Jak wytresować smoka - nowa twarz w obsadzie aktorskiej wersji bajki. Znacie ją z Zagłady domu Usherów

fot. IMDb

Trwają aktualnie zdjęcia do filmu Jak wytresować smoka, który będzie aktorską wersją popularnej i dobrze przyjętej animacji DreamWorks. Reżyserem nowej wersji jest ten sam człowiek, który odpowiadał za animację, czyli Dean DeBlois. W głównych rolach wystąpią Mason Thames (Czkawka), Nico Parker (Astrid) oraz Gerard Butler (Stoik Ważki). Z kolei w roli Pyskacza Gbura wystąpi Nick Frost. To jednak nie koniec nazwisk, które dołączyły do produkcji, ponieważ należy uwzględnić jeszcze Ruth Codd. To młoda aktorka, która zaczynała od publikowania filmów wideo na TikToku i tak została zauważona przez ludzi od Netflixa. Jej kariera nabrała rozpędu, a najlepiej można ją kojarzyć z serialu Zagłada domu Usherów Mike'a Flanagana.

Ruth Codd wcieli się w Phlegmę Okrutną, która żyje w wikińskiej wiosce. W oryginalnej bajce tej postaci głos podkładała Ashley Jensen.

Jak wytresować smoka - co wiadomo o filmie?

Bohaterem filmu jest młody wiking, który aspiruje do polowania na smoki, jednak nieoczekiwanie zostaje przyjacielem młodego smoka.

W obsadzie poza Thamesem, Parker, Butlerem i Codd znajduje się również Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn.

DeBlois napisał również scenariusz do aktorskiego remake'u. Ponadto pełni funkcję producenta wraz z Markiem Plattem i Adamem Siegelem. Do tego kompozytor z oryginalnej trylogii - John Powell - powróci, aby napisać muzykę do nowego filmu.

Jak wytresować smoka - premiera filmu jest zaplanowana na 13 czerwca 2025 roku.