Jake Gyllenhaal z rolą w nowym filmie Guya Ritchiego

Jake Gyllenhaal jest ostatnio bardzo rozchwytywanym w Hollywood aktorem. Kolejnym projektem z jego udziałem będzie tajemniczy film, nad którym pracuje Guy Ritchie. Aktor negocjuje rolę w produkcji, za którą odpowiada studio Miramax, czyli stały partner biznesowy reżysera.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w sekrecie. Dla przypomnienia Ritchie pracuje również nad wojennym widowiskiem Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Ma ono opowiadać prawdziwą historię specjalnego oddziału powołanego w trakcie II Wojny Światowej przez Winstona Churchilla. Jednak raczej na pewno nie jest to projekt, w którym mielibyśmy zobaczyć Gyllenhaala, ponieważ powstaje on dla Paramount, a nie Miramax.

Najnowszym filmem w reżyserii Ritchiego, który czeka na premierę jest Operation Fortune, widowisko szpiegowskie o grupie agentów, którzy muszą odzyskać nową, niebezpieczną broń.