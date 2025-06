Co znajdzie się w edycji Blu-ray Thunderbolts*? Oto nowe szkice koncepcyjne Sentry'ego

fot. materiały prasowe

Thunderbolts*, które tydzień po kinowej premierze zostało przemianowane na The New Avengers, nie może się pochwalić wysokim wynikiem finansowym w światowym box office. Co gorsza, produkcja Marvel Studios okazała się niewypałem pod tym względem. Zdaniem analityków przy budżecie w okolicach 180 mln dolarów potrzebne było zebranie 400 mln dolarów z całego świata. To się nie udało, a licznik zatrzymał się na 381 mln dolarów. Marvel liczy jednak, że ze sprzedaży VOD i Blu-ray otrzyma nieco więcej dodatkowych funduszy.

Czy Hawkeye powróci? Nowy przeciek mówi o problemie Marvela

Jakiś czas temu Marvel zapowiedział, że Thunderbolts* trafią na VOD 1 lipca 2025 roku. Na Blu-ray film ukaże się 29 lipca 2025 roku. Obie te edycje zostały właśnie zapowiedziane nowym wideo, które pokazuje dłuższą wersję sceny z Buckym. Możecie też zobaczyć nowe materiały promocyjne i okładki:

Thunderbolts* - zapowiedź VOD/Blu-ray

Co znajdzie się w wersji Blu-ray?

Assembling a Team to Remember - aktorzy opowiadają o tym, jak doszło do powstania tej grupy postaci wewnątrz Kinowego Uniwersum Marvela.

- aktorzy opowiadają o tym, jak doszło do powstania tej grupy postaci wewnątrz Kinowego Uniwersum Marvela. Around the World and Back Again - ekskluzywne materiały zza kulis przedstawiające najważniejsze miejsca, do których wybrała się ekipa produkcyjna; w tym jeden z najwyższych budynków świata, z którego skoczyła Florence Pugh.

- ekskluzywne materiały zza kulis przedstawiające najważniejsze miejsca, do których wybrała się ekipa produkcyjna; w tym jeden z najwyższych budynków świata, z którego skoczyła Florence Pugh. All About Bob, Sentry & The Void - Lewis Pullman i pozostali opowiadają o trzech wersjach jednej postaci z komiksów.

Z kolei artysta John Staub na swoim Instagramie opublikował nowe grafiki koncepcyjne przedstawiające właśnie Sentry'ego. Sprawdźcie, jak się prezentują:

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez John Staub (@johnstaubart)

