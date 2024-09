Homoseksualny James Bond? Daniel Craig uniknął odpowiedzi; Agent 007 wyruszy do Kataru?

materiały prasowe

Wczoraj na Festiwalu w Wenecji odbyła się konferencja prasowa po premierze filmu Queer, w której wzięli udział m.in. odtwórca głównej roli, Daniel Craig (jego występ już wzbudził oscarowe spekulacje) i reżyser Luca Guadagnino. Jednym z wątków wydarzenia stało się skierowane do aktora pytanie o to, czy James Bond może w przyszłości zostać przedstawiony na ekranie jako homoseksualista? Co ciekawe, Craig w dość dziwnych okolicznościach uniknął odpowiedzi; tę zamiast niego zbudował Guadagnino. Jak stwierdził włoski filmowiec:

Ludzie, bądźmy na chwilę poważni. Nie da się obejść kwestii, że tak naprawdę nikt z nas nigdy nie dowie się, czego naprawdę pragnie James Bond - koniec, kropka. Ważne jest, aby we właściwy sposób wykonywał swoje misje. Jestem miłośnikiem tej postaci od dawna. Miałem w tej kwestii swoje przypuszczenia, które dusiły mnie w środku, bo jestem bardzo pragmatyczny. Musisz po prostu kręcić swoje filmy, a nie śnić na jawie.

James Bond w Katarze?

Z kolei w poniedziałek w Wenecji odbyła się uroczysta kolacja zorganizowana przez Doha Film Institute (DFI) i Media City Quatar (MCQ). Co ciekawe, wzięła w niej udział producentka filmów o Agencie 007, Barbara Broccoli, co z miejsca wzbudziło spekulacje na temat tego, że nowy James Bond w jednym z kolejnych filmów może wyruszyć do Kataru.

Jak spekuluje serwis Deadline, osadzenie części akcji produkcji o Bondzie w Katarze może być kartą przetargową w negocjacjach pomiędzy Broccoli a DFI i MCQ. Według doniesień dziennikarzy producentka stara się bowiem o dofinansowanie od tych instytucji na zupełnie inny projekt - Otello, w którym w głównej roli miałby wystąpić właśnie Daniel Craig. Byłaby to współczesna adaptacja klasycznego dzieła Szekspira, której akcja będzie rozgrywać się w Iraku.

