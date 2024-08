materiały prasowe

W lipcu Jeff Sneider, branżowy insider, który często podawał sprawdzone i wiarygodne informacje, podzielił się listą reżyserów, którzy być może zasiądą na stołku reżysera przy nowym filmie z serii James Bond. Podał kilka nazwisk, które teraz zostały potwierdzone przez The Telegraph, które dodało też kilka nowych.

Wielu fanów marzyło o tym, aby to Christopher Nolan zajął się reżyserią nowego Bonda. Niestety dla nich - to zostało wykluczone. Według The Telegraph Eon Productions poszukuje: "pary wprawionych i bezpiecznych rąk bez charakterystycznego stylu, który mógłby kolidować z marką Bonda."

Poszczególni kandydaci zostali zaproszeni do londyńskiego biura Eon Productions, gdzie przeprowadzono "serię szybkich randek". Obecnie "nie ma scenariusza, tytułu ani reżysera." Nie zostało wybrane żadne miejsce akcji ani adaptowana historia. Cały film to wielka niewiadoma.

Kto może być reżyserem nowego Bonda?

Pojawiło się kilka nazwisk. Niektóre z nich przewijały się już w przeszłości. Faworytem studia jest obecnie Edward Berger, czyli reżyser Oscarowego Na Zachodzie bez zmian. Eon ceni sobie też twórczość Barta Laytona (W cudzej skórze) oraz Yanna Demange'a ('71). Wymienia się również Davida Michoda (Król) czy Kelly Marcel, która pisała scenariusze do filmów o Venomie, a teraz wyreżyseruje samodzielnie trzecią część. Jedno z zaskakujących nazwisk to Martin Campbell. Warto przypomnieć, że to człowiek odpowiedzialny za już dwukrotne przywrócenie marki do łask publiczności i życia. Najpierw zrobił to Piercem Brosnanem i GoldenEye, a potem z Danielem Craigiem i Casino Royale. Być może to właśnie on będzie człowiekiem od brudnej roboty Eon Productions.

A Wam kto pasowałby na reżysera nowego Bonda?

