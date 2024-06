Co powiecie na Jamesa Bonda z Indii? Taha Shah Badussha: "Bo dlaczego nie?"

India Times

Kto zagra nowego Jamesa Bonda? No cóż, mamy tu do czynienia z jedną z największych popkulturowych zagadek doby współczesnej. Nie ma właściwie dnia, by w sieci nie pojawiały się kolejne spekulacje w całej sprawie, które wskazują potencjalnych faworytów. Choć na oficjalne ogłoszenie przyszłego odtwórcy roli Agenta 007 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, swoją kandydaturę w tej rywalizacji zgłosił teraz Taha Shah Badussha.

Indyjski aktor ma 36 lat i posiada w Bollywood status megagwiazdy. Tak wielkiej, że postanowił on wypłynąć na jeszcze głębsze wody i chce, by jego nazwisko stało się rozpoznawalne na całym świecie. Pierwszy krok w tym kierunku już wykonał: zagrał w serialu Heeramandi: Bazar diamentów, który po majowej premierze na Netfliksie stał się globalnym hitem. Taha Shah mierzy jednak znacznie wyżej.

W rozmowie z serwisem Deadline - zupełnie poważnie - stwierdził on, że chce dostać rolę Jamesa Bonda.

Dev Patel Kumail Nanjiani Powiedzmy to sobie otwarcie: chce być pierwszym Jamesem Bondem z Indii. Bo dlaczego właściwie nie? (...) W Hollywood w głównych rolach występują tylko. Chcę jednak wejść do tej gry i do nich dołączyć.

Wygląda na to, że indyjski gwiazdor nie rzuca słów na wiatr. Jego zawodowe interesy zaczęła reprezentować niezwykle ceniona w branży agencja Alta Global Media, która ma mu pomóc w otrzymaniu - jak sam to określa - "mięsistych, nastawionych na pokazanie umiejętności aktorskich" ról.

