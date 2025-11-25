Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

James Cameron ostro o strategii Netflixa. Pod jakim warunkiem mogliby walczyć o Oscara?

James Cameron sprzeciwia się ewentualnemu przejęciu Warner Bros. przez Netflixa. Widzi w tym duże zagrożenie dla kina.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  oscary 
przejęcie strategia netflix Warner Bros. kino
Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro fot. 20th Century Studios
Reklama

Warner Bros. Discovery szykuje się do sprzedaży, którą chce zakończyć w grudniu. Najwięcej mówiło się o przejęciu przez Netflixa, co nie wszystkim się podoba. Do dyskusji włączył się również legendarny reżyser.

Czytaj więcej: Netflix jednak zainteresowany przejęciem Warner Bros.? David Zaslav "chce największej korony"

James Cameron kibicuje Paramount

James Cameron w wywiadzie dla Matta Belloniego z The Town, został zapytany o ewentualne przejęcie Warner Bros. przez Netflixa. Reżyser nie krył się z tym, że nie jest fanem tego pomysłu.

Myślę, że Paramount to najlepszy wybór. Netflix byłby katastrofą. Przepraszam, Ted, ale cholera. Sarandos publicznie powiedział, że filmy kinowe są martwe. „Kina są martwe". Cytat, koniec cytatu.

Belloni powiedział, że Ted Sarandos, jeden z szefów Netflixa, obiecuje wprowadzanie filmów do kin, jeśli kupi Warner Bros. Cameron nie ma złudzeń, jaką strategię obierze platforma. 

[śmiech] To przynęta na naiwniaków. "Wypuścimy film na tydzień albo 10 dni. Zakwalifikujemy się do Oscara". Widzisz, myślę, że to jest do szpiku kości zepsute. Film powinien być kręcony jako film kinowy, a Oscary nic dla mnie nie będą znaczyć, jeśli nie oznaczają kinowości. Myślę, że zostały przejęte i uważam to za okropne.

Belloni zapytał się, czy Netflix powinien mieć prawo do walki o Oscary. Cameron wyjaśnił, w jakim przypadku mogliby włączyć się do wyścigu o tą prestiżową statuetkę:

Powinni mieć prawo do walki, jeśli film zostanie wypuszczony na duże ekrany w 2000 kin przez miesiąc.

Prezes Netflixa, Ted Sarandos, od dawna twierdzi, że kina są "przestarzałym pomysłem". Przez jakiś czas z powodu konfliktu z siecią kin AMC nie wprowadzali do kin żadnych swoich wysokobudżetowych filmów. Ostatnio to się zmieniło za sprawą animacji K-popowe łowczynie demonów. Są w planach kolejne premiery w kinach, aby ich filmy włączyły się do walki o Oscary. Te również mają mieć ograniczoną dystrybucję, aby spełnić wymogi Akademii Filmowej do dopuszczenia do nominacji.

Wcześniej Netflix próbował zdobyć Oscara dla najlepszego filmu za sprawą takich produkcji, jak Roma, Irlandczyk, MankProces Siódemki z ChicagoPsie pazury czy Emilia Perez. W następnym roku powalczą filmami: Sny o pociągach, Frankenstein oraz Jay Kelly, które trafiły do kin na 2-3 tygodnie i były wyświetlane w mniej niż 400 kinach. 

nullfot. Netflix

Źródło: worldofreel.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  oscary 
przejęcie strategia netflix Warner Bros. kino
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Zwierzogród 2 - kubeczek na popcorn
-

Zwierzogród 2 - limitowane kubeczki na popcorn w Polsce. Sprawdź ceny i zdjęcia!

2 One Piece - sezon 2
-

Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu One Piece! Grafika zapowiada wątek Alabasty

3 Rob Liefeld - Kevin Feige
-

Wielka kłótnia o Marvela. Twórca Deadpoola śmieje się z MCU, internauci są rozjuszeni

4 John Diggle
-

Green Lantern w Arrow? Aktor wraca do planu, który nigdy nie doszedł do skutku

5 Valor Mortis
-

Ten polski soulslike może zaskoczyć! Nowy zwiastun zachwyca klimatem

6 Clair Obscur: Expedition 33
-

Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Straż nocna

27

lis

Książka

Straż nocna
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV