James Cameron ostro o strategii Netflixa. Pod jakim warunkiem mogliby walczyć o Oscara?

Warner Bros. Discovery szykuje się do sprzedaży, którą chce zakończyć w grudniu. Najwięcej mówiło się o przejęciu przez Netflixa, co nie wszystkim się podoba. Do dyskusji włączył się również legendarny reżyser.

Czytaj więcej: Netflix jednak zainteresowany przejęciem Warner Bros.? David Zaslav "chce największej korony"

James Cameron kibicuje Paramount

James Cameron w wywiadzie dla Matta Belloniego z The Town, został zapytany o ewentualne przejęcie Warner Bros. przez Netflixa. Reżyser nie krył się z tym, że nie jest fanem tego pomysłu.

Myślę, że Paramount to najlepszy wybór. Netflix byłby katastrofą. Przepraszam, Ted, ale cholera. Sarandos publicznie powiedział, że filmy kinowe są martwe. „Kina są martwe". Cytat, koniec cytatu.

Belloni powiedział, że Ted Sarandos, jeden z szefów Netflixa, obiecuje wprowadzanie filmów do kin, jeśli kupi Warner Bros. Cameron nie ma złudzeń, jaką strategię obierze platforma.

[śmiech] To przynęta na naiwniaków. "Wypuścimy film na tydzień albo 10 dni. Zakwalifikujemy się do Oscara". Widzisz, myślę, że to jest do szpiku kości zepsute. Film powinien być kręcony jako film kinowy, a Oscary nic dla mnie nie będą znaczyć, jeśli nie oznaczają kinowości. Myślę, że zostały przejęte i uważam to za okropne.

Belloni zapytał się, czy Netflix powinien mieć prawo do walki o Oscary. Cameron wyjaśnił, w jakim przypadku mogliby włączyć się do wyścigu o tą prestiżową statuetkę:

Powinni mieć prawo do walki, jeśli film zostanie wypuszczony na duże ekrany w 2000 kin przez miesiąc.

Prezes Netflixa, Ted Sarandos, od dawna twierdzi, że kina są "przestarzałym pomysłem". Przez jakiś czas z powodu konfliktu z siecią kin AMC nie wprowadzali do kin żadnych swoich wysokobudżetowych filmów. Ostatnio to się zmieniło za sprawą animacji K-popowe łowczynie demonów. Są w planach kolejne premiery w kinach, aby ich filmy włączyły się do walki o Oscary. Te również mają mieć ograniczoną dystrybucję, aby spełnić wymogi Akademii Filmowej do dopuszczenia do nominacji.

Wcześniej Netflix próbował zdobyć Oscara dla najlepszego filmu za sprawą takich produkcji, jak Roma, Irlandczyk, Mank, Proces Siódemki z Chicago, Psie pazury czy Emilia Perez. W następnym roku powalczą filmami: Sny o pociągach, Frankenstein oraz Jay Kelly, które trafiły do kin na 2-3 tygodnie i były wyświetlane w mniej niż 400 kinach.