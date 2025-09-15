James Cameron o kolejnym Terminatorze. Reżyser ma problem z science fiction
James Cameron przyznał, że jest mu ciężko z pisaniem gatunku science-fiction. Ma to wpływać na stan jego projektów, takich jak Terminator 7.
James Cameron w końcu uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego enigmatycznego projektu związanego z Terminatorem. Reżyser zapoczątkował franczyzę w 1984 roku filmem The Terminator – przełomowym dziełem science fiction, które do dziś uznawane jest za jeden z największych klasyków gatunku. Choć reżyser nie zamierza na razie opuszczać Pandory i jego uwaga skupia się na uniwersum Avatara, wciąż aktywnie pracuje nad scenariuszem nowego Terminatora.
Czemu James Cameron ma trudności z tworzeniem science fiction?
Podczas wywiadu dla stacji CNN reżyser przyznał również, że zmaga się z blokadą twórczą przy pisaniu scenariusza. Nie wynika to jednak z braku inspiracji. Cameron stwierdził, że „ma teraz trudność z pisaniem science fiction” – i dotyczy to wszystkich projektów, nie tylko Terminatora. Dodał:
Premiera trzeciego Avatara w kinach na całym świecie odbędzie się w grudniu 2025 roku.
Źródło: collider.com
