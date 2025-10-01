Terminator 2D: No Fate ponownie opóźnione. Kiedy zagramy?
Reef Entertainment ogłosiło kolejne opóźnienie w premierze gry Terminator 2D: No Fate. Tym razem powodem takiej decyzji nie jest chęć dopracowania gry.
Zgodnie z oficjalnym komunikatem dewelopera, gra Terminator 2D: No Fate nie zadebiutuje 31 października, jak pierwotnie planowano, lecz niemal miesiąc później, 26 listopada. Powodem opóźnienia są trwające globalne zmiany handlowe i celne, które opóźniły wysyłkę komponentów niezbędnych do produkcji fizycznych wydań gry. Media łączą to z ostatnimi zapowiedziami taryfowymi USA.
Deweloper, Reef Entertainment, podkreślił w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że zobowiązał się do jednoczesnej premiery wszystkich edycji gry Terminator 2D: No Fate (zarówno cyfrowych, jak i fizycznych) na całym świecie. W związku z tym nowa data dotyczy wszystkich wersji.
Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią komunikatu.
Źródło: reef-entertainment.com
