Terminator 2D: No Fate ponownie opóźnione. Kiedy zagramy?

Reef Entertainment ogłosiło kolejne opóźnienie w premierze gry Terminator 2D: No Fate. Tym razem powodem takiej decyzji nie jest chęć dopracowania gry.
Michał Czubak
Michał Czubak
Zgodnie z oficjalnym komunikatem dewelopera, gra Terminator 2D: No Fate nie zadebiutuje 31 października, jak pierwotnie planowano, lecz niemal miesiąc później, 26 listopada. Powodem opóźnienia są trwające globalne zmiany handlowe i celne, które opóźniły wysyłkę komponentów niezbędnych do produkcji fizycznych wydań gry. Media łączą to z ostatnimi zapowiedziami taryfowymi USA. 

Deweloper, Reef Entertainment, podkreślił w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że zobowiązał się do jednoczesnej premiery wszystkich edycji gry Terminator 2D: No Fate (zarówno cyfrowych, jak i fizycznych) na całym świecie. W związku z tym nowa data dotyczy wszystkich wersji.

Ta zmiana wynika z trwających globalnych zmian handlowych i taryfowych, które opóźniły wysyłkę komponentów potrzebnych do naszych edycji Day One i Collector’s Edition. Ponieważ zobowiązaliśmy się do jednoczesnego wydania wszystkich edycji, nowa data dotyczy zarówno wydań fizycznych, jak i cyfrowych na całym świecie - napisano.

Poniżej możecie zapoznać się z pełną treścią komunikatu. 

Źródło: reef-entertainment.com

