James Gunn nigdy nie będzie już pracować w Marvelu. Ujawnił powód

James Gunn jest szczególnie aktywny w mediach społecznościowych, w których chętnie odpowiada fanom. Tym razem kwestię jego ewentualnej pracy w Marvel Studios w przyszłości poruszono na Threadsach.

James Gunn w Marvelu?

Kwestia dotyczyła miedzy innymi powrotu Jamesa Gunn w roli scenarzysty Strażników Galaktyki 4 lub solowego filmu o Star-lordzie. Musimy więc zaakceptować fakt, że do tego nigdy nie dojdzie i Gunn nigdy nie będzie pracować w Marvelu, bo odpowiedział: "Nie mógłbym tego zrobić fizycznie i prawnie. Do tego nie mógłbym dodać sobie kolejnego projektu. Mam pełno". Kwestia prawnej blokady ma sens, skoro James Gunn jest szefem i twórcą uniwersum DCU, więc jest związany kontraktem na wyłączność. Gdy został zatrudniony, kwestia dokończenia Strażników Galaktyki 3 na pewno była w nim zawarta jako że było to poprzednie zobowiązanie, ale to był jednorazowy projekt.

Obecnie Marvel Studios nie ujawniło żadnych planów dla postaci z serii Strażnicy Galaktyki. Natomiast James Gunn szykuje się do pracy na planie widowiska Superman: Legacy, który będzie pierwszym filmem DCU.