Superman: Legacy ma kompozytora muzyki. To on idzie w ślady Johna Williamsa i Hansa Zimmera

fot. Warner Bros.

Praca Johna Williamsa w pierwszym kinowym filmie o Supermanie jest ponadczasowa i na zawsze będzie kojarzyć się z Człowiekiem ze stali. Interpretacja Hansa Zimmera też ma swoich fanów. Kto dołączy do tego grona? James Gunn ujawnił, że w Superman: Legacy muzykę skomponuje John Murphy. Będzie to czwarta współpraca Gunna i Murphy'ego. Zrobił muzykę do Legion samobójców: The Suicide Squad, serialu Peacemaker oraz filmu Strażnicy Galaktyki 3. Pracował też przy takich tytułach jak Kick-Ass, W stronę słońca, Miami Vice i 28 dni później.

Superman: Legacy - John Murphy zrobi muzykę

John Murphy - Z radością ogłaszam, że mój częsty współpracownikrobi muzykę do Superman: Legacy. John był jedną z pierwszych osób, z jakimi rozmawiałem, gdy wiele miesięcy temu skończyłem scenariusz.

James Gunn ujawnia, że John Murphy już non stop pracuje nad muzykę do Superman: Legacy i stworzył godziny materiału, który reżyser będzie puszczać na planie podczas kręcenia scen. Dopiero jak już film zostanie skończony, praca Murphy'ego zostanie nagrana z pełną orkiestrą dla efektu działającego na widza.

Superman: Legacy - prace na planie mają ruszyć niebawem. Premiera w 2025 roku.