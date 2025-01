James Gunn pracuje nad kolejnym projektem DCU. Co może nim być?

fot. DC Comics

Do aktorskiego debiutu DCU pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale nowe, kinowe uniwersum rozpoczęło się jeszcze w 2024 roku za sprawą serialu animowanego. Jego twórca nie wie jednak, co to odpoczynek, ponieważ dał już znać, że pracuje nad scenariuszem do kolejnej produkcji. Jakiej?

James Gunn pracuje nad kolejnym projektem DCU

James Gunn za pośrednictwem Threads poinformował o swoich dalszych planach na DCU. Niedawno emisję skończył animowany serial Koszmarne Komando, a na premierę czeka już Superman w jego reżyserii, a także 2. sezon Peacemakera, przy którym blisko współpracował i także zasiadł na stołku reżysera.

Większość swojego czasu spędzam na postprodukcji Supermana i Peacemakera, ale poświęcam go też na wstępne rozpisywanie mojego kolejnego projektu dla DC Studios. Poza tym oferuję swoje pomysły innym projektom. To znacznie mniej obciążające od reżyserowania.

Czy Brave and The Bold będzie powiązany z Batmanem Matta Reevesa?

W sieci od razu pojawiły się spekulacje na temat tego, co będzie kolejnym projektem Jamesa Gunna. Padło kilka propozycji, a wśród nich:

THE AUTHORITY - film został zapowiedziany podczas ogłaszania produkcji, które pojawią się w ramach DCU. Co więcej, Engineer (María Gabriela de Faría), a zatem jedna z członkiń zespołu zadebiutuje już w Supermanie. Tak James Gunn mówił o The Authority: "To bardzo inna historia o superbohaterach [względem Supermana]. Mają dobre intencje, ale uważają, że świat jest kompletnie złamany i jedynym sposobem na naprawienie tego jest wzięcie spraw w swoje ręce - nieważne, czy oznacza to zabijanie ludzi, obalanie rządów, mordowanie głów państwa. Robią to, co uważają, że sprawi, że świat będzie lepszy. Zobaczymy, jak im się to uda. To jedne z wielu szarych moralnie postaci w naszym DCU."

- film został zapowiedziany podczas ogłaszania produkcji, które pojawią się w ramach DCU. Co więcej, Engineer (María Gabriela de Faría), a zatem jedna z członkiń zespołu zadebiutuje już w Supermanie. Tak James Gunn mówił o The Authority: BRAVE AND THE BOLD - o nowej inkarnacji Batmana, tym razem w ramach DCU, mówiło się ostatnio bardzo wiele. Nadal nie mamy pewności, czy będzie to inna wersja od tej Roberta Pattinsona, czy może to on zostanie wcielony do tego świata. James Gunn przyznawał w 2024 roku, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy i wymaga poprawek. Z kolei żaden projekt DC Studios nie dostanie zielonego światła bez gotowego scenariusza, niezależnie od skali popularności danej postaci. Bardzo możliwe, że Gunn sam postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc w skończeniu skryptu.

o nowej inkarnacji Batmana, tym razem w ramach DCU, mówiło się ostatnio bardzo wiele. Nadal nie mamy pewności, czy będzie to inna wersja od tej Roberta Pattinsona, czy może to on zostanie wcielony do tego świata. James Gunn przyznawał w 2024 roku, że scenariusz nie jest jeszcze gotowy i wymaga poprawek. Z kolei żaden projekt DC Studios nie dostanie zielonego światła bez gotowego scenariusza, niezależnie od skali popularności danej postaci. Bardzo możliwe, że Gunn sam postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc w skończeniu skryptu. INNY PROJEKT - James Gunn lubi zaskakiwać, więc możliwe, że tak jest i tym razem. Może Wy macie jakieś pomysły na to, czym mógłby się zajmować w dalszej kolejności?

