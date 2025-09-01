Co dzieje się z serialem o Amandzie Waller? James Gunn uspokaja

DC

Koszmarne komando i nowy Superman otworzyły nowe DCU tworzone przez Jamesa Gunna oraz Petera Safrana, którzy stoją na czele DC Studios. W ostatnich dniach dołączył do nich serial Peacemaker, który powrócił z 2. sezonem. W planach są kolejne projekty, które będą rozwijać superbohaterskie uniwersum na podstawie komiksów DC. O jednym z nich wspomniał Gunn podczas najnowszego wywiadu.

Trwają prace nad serialem Waller

James Gunn w rozmowie z magazynem People potwierdził, że pracują nad nowym serialem, który skupi się na Amandzie Waller, w którą wcieli się ponownie Viola Davis. To kontrowersyjna szefowa Task Force X, która zadebiutowała w filmie Legion Samobójców z 2016 roku. Jest też matką Leoty Adebayo (Danielle Brooks) z serialu Peacemaker.

Pracujemy nad nim, więc zobaczymy, co się stanie. Niektóre rzeczy potoczyły się szybciej niż inne. Te od Waller nie były najszybsze. Ale nie mogę się doczekać, aż Viola znów wcieli się w Waller.

W lutym Gunn i Safran też wspominali, że pracują nad tym serialem, ale spotkali się z kilkoma przeszkodami, jak strajk scenarzystów. Do tego próbowali rozgryźć historię Waller, ale pomysły okazywały się nietrafione. Ponadto priorytetem stał się 2. sezon Peacemakera, ponieważ Gunnowi udało się szybciej napisać do niego scenariusz niż do produkcji o Waller, która miała powstać przed serialem z Johnem Ceną.

Przypomnijmy, że serial Waller ma być w klimacie dramatu. Scenariusz piszą Jeremy Carver (Doom Patrol) i Christal Henry (serial Watchmen).

Dodajmy, że w 2026 roku premierę będzie mieć serial Lanterns. W planach są również Booster Gold i Paradise Lost. Trwają też prace nad animowanym serialem o Blue Beetle oraz 2. sezonem Koszmarnego komando.

