Logan - testowe wideo z otwierającej sceny. Mangold komentuje kostium Wolverine'a

Odbył się kolejny seans filmu w ramach akcji #QuarantineWatchParty organizowanej przez portal ComicBook.com. Tym razem widzowie zasiedli do oglądania produkcji Logan: Wolverine od Jamesa Mangolda, który także brał czynny udział w wydarzeniu. Przy tej okazji zaprezentował testowy materiał wideo z otwierającej film sceny oraz odniósł się do ikonicznego kostiumu Wolverine'a.

Testowy materiał pokazuje grupę kaskaderów, którzy tworzyli choreografię do otwierającej sceny. Poniżej możecie zobaczyć wersję udostępnioną teraz przez Mangolda oraz tę, która ostatecznie znalazła się w filmie z Hugh Jackmanem.

And here is the video viz for the opening scene that Garret Warren (stunts / 2U) & his team & myself put together in prep. #Logan #QuarantineWatchParty @ComicBook

I had to repost, the previous post had the wrong viz! pic.twitter.com/w2At0wteY9

— Mangold (@mang0ld) May 27, 2020