Janko Muzykant - we Włoszech odnaleziono ścieżkę dźwiękową przedwojennego filmu

fot. Fototeka FN

Janko Muzykant to film w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1930 roku, który do tej pory mogliśmy oglądać jedynie w niemej wersji. Teraz jednak we Włoszech, w prywatnej kolekcji, odnalazła się zaginiona ścieżka dźwiękowa do przedwojennego dzieła. Autorami muzyki do filmu byli Leon Schiller i Grzegorz Fitelberg.

Warto zauważyć, że Janko Muzykant był jednym z pierwszych polskich filmów dźwiękowych. Dźwięk nagrano w berlińskim studiu Tobis, a ścieżkę dźwiękową po premierze pochwaliła sama Stefania Zahorska.

Janko Muzykant, do którego scenariusz napisał Ferdynand Goetel, opowiada alternatywną historię tego, co spotkało bohatera noweli Henryka Sienkiewicza. Bohater w filmie Ryszarda Ordyńskiego nie ginie, lecz jako dorosły mężczyzna robi muzyczną karierę. W filmie wystąpili Stefan Rogulski, Witold Conti, Maria Malicka, Adolf Dymsza oraz Kazimierz Krukowski. Premiera miała miejsce 8 listopada 1930 roku.

Obecnie trwają prace nad cyfrową restauracją Janka Muzykanta. Najprawdopodobniej już w kwietniu 2021 roku będziemy mogli obejrzeć film wraz z oryginalną ścieżką dźwiękową w warszawskim Kinie Iluzjon podczas Święta Kina Niemego Kina.