Japończycy wyznaczyli nowy rekord przepustowości internetu

Zdjęcie: Pixabay

Z danych opracowanych w ramach badania Speedtest Global Index wynika, że średnia prędkość internetu stacjonarnego na świecie wynosi dziś 106,61 Mb/s. Z kolei na szczycie rankingu państw o najszybszych łączach internetowych króluje Monako, gdzie dane pobiera się średnio przy przepustowości rzędu 260,74 Mb/s. Mowa tu oczywiście o średnich wartościach, w dużych aglomeracjach gigabitowe łącza są na porządku dziennym.

Jednak nawet monakijska średnia daleka jest od rekordu prędkości, który udało się wyznaczyć japońskim naukowcom. Inżynierowie z National Institute of Information and Communications Technology poinformowali, że udało im się przesłać dane z prędkością rzędu 319 Tb/s. Warto zauważyć, że to już drugie podejście do wyznaczenia limitu przepustowości sieci na przestrzeni ostatnich miesięcy. W 2020 roku zespół z University College London poinformował o udanej próbie przesłania danych przy prędkości 178 Tb/s. Oznacza to, że na przestrzeni roku niemal podwojono maksymalną przepustowość łącza.

Wykręcenie tak wysokich wyników było możliwe dzięki przeprowadzeniu testów w warunkach laboratoryjnych, dlatego możemy zapomnieć o tym, że w najbliższych latach najlepsze oferty od operatorów choć zbliżą się do takich wartości. Naukowcy skorzystali z czterordzeniowego, a nie jednordzeniowego światłowodu, który był kluczowym elementem eksperymentu. W połączeniu z 552-kanałowym laserem oraz wzmacniaczem sygnału wykonanym z rzadkich minerałów zwój światłowodowy pozwolił pomyślnie przesłać sygnał na dystans 3001 km. Naukowcy nie zanotowali żadnych zagubionych pakietów ani niepożądanych opóźnień w przesyle informacji.

Aby uświadomić sobie, o jakich wartościach mowa, warto wspomnieć, że przy takiej przepustowości w każdej sekundzie nasz komputer teoretycznie mógłby pobierać blisko 40 terabajtów danych. Gra Call of Duty: Modern Warfare, która w dniu premiery ważyła przeszło 230 GB, ściągnęłaby się w 5,6 tysięcznej sekundy. O ile dysponowalibyśmy sprzętem zdolnym do przetwarzania i zapisywania danych z tak dużą prędkością. Nawet powszechnie doceniany nośnik SSD z PS5 może pochwalić się prędkością odczytu rzędu 5 gigabajtów na sekundę lub 9 gigabajtów w przypadku skompresowanych informacji.