Jared Leto dołącza do obsady Haunted Mansion. Kogo zagra?

fot. materiały prasowe

Niedawno w sieci pojawiły się plotki sugerujące, że Jared Leto dołączył do obsady Haunted Mansion, nadchodzącej produkcji Disneya na podstawie jednej z atrakcji w parkach rozrywki. Teraz doniesienia te potwierdzają źródła serwisu One Take News: według nich Leto ma wcielić się w rolę Alistaira Crumpa, znanego również jako Hatbox Ghost.

Postać ma przypominać swój odpowiednik z parku rozrywki i będzie wykonana w całości w CGI, a głos aktora ma być odpowiednio zmodyfikowany. Nie oznacza to jednak, że w filmie nie uświadczymy twarzy Leto - podobno będzie ona widoczna na renesansowych obrazach znajdujących się na terenie tytułowej, nawiedzonej posiadłości.

fot. Disney

Haunted Mansion - premiera w USA 10 marca 2023 roku. W obsadzie są również między innymi Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield, Owen Wilson i Danny DeVito.