Jared Padalecki atakuje CW za skasowanie Walkera. "Nie zwolnią mnie drugi raz"

fot. materiały prasowe

Jared Padalecki przez dwie dekady był twarzą stacji telewizyjnej CW. Najpierw w serialu Kochane kłopoty, potem popularnym Nie z tego świata, a przez ostatnich kilka lat w reboocie kultowego Strażnika Teksasu z Chuckiem Norrisem, czyli Walker: Strażnik Teksasu. Mimo sporej popularności ostatni z seriali anulowano z powodu zbyt dużych kosztów produkcji. O wszystkim opowiedział teraz aktor i producent serialu.

Jared Padalecki atakuje CW za skasowanie Walkera

Jared Padalecki zapytano o to, czy chciałby dalej rozwijać serial, gdyby miał na to czas, odpowiedział:

O mój Boże, tak! Najchętniej robiłbym ten serial do końca życia. Kochałem swoją postać. Kochałem bycie w Austin ze swoją rodziną. Kochałem naszą obsadę i ekipę produkcyjną. Może to właśnie było powodem naszego upadku, ponieważ nie mieliśmy podejścia na zasadzie: "O, tu będzie eksplozja, a tu cliffhanger, w którym kosmici atakują Ziemię. A teraz gwiazda programu rozrywkowego się pojawi i ściągnie ubrania." Nasz serial nigdy nie polegał na sensacji. Opowiadał o życiu.

Aktor przyznał, że to on poinformował wszystkich o anulowaniu serialu. I nie krył przy tym wzruszenia:

Nie widziałem nawet klawiatury na moim telefonie z powodu łez w oczach. Byłem jednak wdzięczny, że mogłem to zrobić osobiście.

Padalecki przyznał również, że kasacja wynikała ze zmiany strategii CW. Stacja ma teraz celować w więcej niskobudżetowych produkcji, które mogą trafiać do większego grona odbiorców. Nie krył z tego powodu rozgoryczenia:

Mam wrażenie, że CW z ostatniego roku nie jest tym samym CW, które znałem przez 20 lat życia. Zmieniają całe podejście, gdzie nie będzie to o tyle stacja telewizyjna, co rozrywkowa na zasadzie: "Masz tu coś, co obejrzysz w godzinę, a do czego nigdy nie wrócisz, ale mamy nadzieję, że to obejrzysz. I jest tanie!" Nie chcę tego mówić, ale jestem szczery. Przecież nie zwolnią mnie drugi raz. Je**ć to. Jestem tylko brutalnie szczery. Odebrałem to tak, jakby szukali taniego zapychacza.

Aktor przyznał, że chciałby sobie zrobić przerwę i skupić na roli producenta, którą pełnił też przy Walkerze. Podkreślił, że ma w planach kilka projektów ze swoją żoną. Jednocześnie nie chce kończyć z aktorstwem, ale ma też podskórne wrażenie, że mogłoby mu to wyjść na dobre. Na razie to poczeka, bo przyznał się, że rozmawiał już z Erickiem Kripke, twórcą Nie z tego świata i The Boys. Przypomnijmy, że Padalecki dołączy do obsady 5. sezonu serialu, ostatniego:

Kripke i ja dziś pisaliśmy. Praca na planie ostatniego sezonu nie zacznie się do 2025 roku. Ale tak, pojawię się w nowej piaskownicy Kripke. Świetnie się bawiłem w pierwszej, więc teraz powinno być podobnie. Kocham ten serial. Jest zabawny i ekscytujący.