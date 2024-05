Walker skasowany. Koniec Strażnika Teksasu

fot. The CW

Walker: Strażnik Teksasu skasowany. Oficjalnie ogłoszono, że amerykańśka telewizja rezygnuje z serialu i jednak nie zamówi 5. sezonu. W oświadczeniu stacji The CW czytamy standardowe podziękowania dla wszystkich za te cztery sezony.

Walker skasowany

Co ciekawe, powodem nie jest oglądalność, bo Walker nadal jest najpopularniejszym serialem na antenie The CW. Dlaczego więc go skasowano? Powodem jest wzrost kosztów. Potencjalna piąty sezon związany był z tym, że kwota licencji wzrosłaby znacząco - do tej pory płacono CBS Studios 500-550 tysięcy dolarów za odcinek.

Nowe władze The CW szukały długo sposobów, jak zwiększyć zyski, wydając wiele na emisje wydarzeń sportowych. To doprowadziło ich do decyzji o cięciach w serialach fabularnych. Takim sposobem Walker stał się ofiarą strategii tych władz, a do tego był to ostatni serial tworzony przez poprzednie władze z CBS i Warner Bros.

Na swój los czekają jeszcze dwa seriale: All American oraz All American: Homecoming. Mówi się jednak, że ten drugi jest pewniakiem do skasowania.

W USA obecnie emitowany jest ostatni sezon Walker. Fabuła jedna nie zostanie zamknięta, bo nie planowano go jako finałowej serii. W czerwcu zakończy on swoją emisję.