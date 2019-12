Jaskier śpiewa piosenkę z Wiedźmina po polsku [WIDEO]

Wiedźmin wzbudza wielkie zainteresowanie w Polsce dzięki oparciu na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jednym z popularniejszych bohaterów jest oczywiście bard Jaskier, którego gra Joey Batey. W polskim dubbingu jego głosem jest Marcin Franc. Dzięki nowemu wideo możecie usłyszeć, jak Jaskier śpiewa po polsku. Piosenka nosi tytuł Grosza daj Wiedźminowi i pojawiła się w 2. odcinku 1. sezonu. Posłuchajcie i oceńcie sami wersję polską oraz oryginalną:

Netflix poza tym opublikował również inny utwór Jaskra w języku angielskim z tekstem wyświetlanym na ekranie:

Wiedźmin to serial fantasy platformy Netflix, oparty na książkach Andrzeja Sapkowskiego. Produkcja powstawała w Budapeszcie na Węgrzech oraz w zamku Ogrodzieniec w Polsce. Głównym bohaterem jest Geralt z Rivii, który trudni się polowaniem na potwory za pieniądze. Pierwszy sezon składa się z ośmiu odcinków, a w roli głównej występuje Henry Cavill, którego kojarzymy z kreacji Supermana.

Czy warto obejrzeć Wiedźmina? Nasza recenzja The Witcher można dać Wam odpowiedź na to pytanie. Jest to ocena pierwszych pięciu odcinków, które mogliśmy obejrzeć przedpremierowo.