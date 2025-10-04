Jason Bateman powraca jako reżyser w adaptacji książki! Będzie to thriller prawniczy!
Jason Bateman po raz kolejny staje za kamerą – tym razem, by zekranizować bestseller Johna Grishama. W główną rolę sprytnego prawnika ma wcielić się znany aktor, dla którego będzie to jedno z najbardziej dojrzałych aktorskich wyzwań w karierze.
Jason Bateman wyreżyseruje trzeci film w swojej karierze – adaptację powieści Johna Grishama Wspólnik. Gwiazda seriali Ozark i Bogaci bankruci będzie również pełnić funkcję producenta wykonawczego projektu. Bateman, nagrodzony w 2019 roku statuetką Emmy za reżyserię Ozarka, stanie za kamerą filmu, w którym główną rolę zagra Tom Holland, znany z kreacji Spider-Mana.
Prawa do ekranizacji Wspólnika z 1997 roku nabyło studio Universal, mimo że wcześniejsze adaptacje powieści Grishama – takie jak Czas zabijania czy Klient – realizowało New Regency. Scenariusz napisze Graham Moore, laureat Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany do filmu Gra tajemnic.
Kogo ma zagrać Tom Holland?
Jego bohater, Patrick Lanigan, to młody, ambitny prawnik z prestiżowej kancelarii w Biloxi, który upozorowuje własną śmierć w wypadku samochodowym. Zostawia za sobą żonę i nowo narodzoną córkę, by rozpocząć nowe życie – uciekając z 90 milionami dolarów skradzionymi nieuczciwym klientom swojej firmy. Kiedy jednak prawda wychodzi na jaw, Patrick zostaje zmuszony do konfrontacji z FBI, oszukanymi ludźmi i własną przeszłością.
Na więcej informacji trzeba jeszcze poczekać, ale rola Tom Holland zapowiada się obiecująco!
Tom Holland i Zendaya oficjalnie ZARĘCZENI. Aktor potwierdza
Źródło: Deadline
