Reklama
placeholder

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

Sa nowe informacje na temat losów Jasona Bourne​'a​. Na czele kolejnej części może stanąć reżyser nagrodzonego Oscarem filmu Konklawe, a najnowsza wersja scenariusza jest już ponoć gotowa. Zobaczcie sami.
Reklama
placeholder

Sa nowe informacje na temat losów Jasona Bourne​'a​. Na czele kolejnej części może stanąć reżyser nagrodzonego Oscarem filmu Konklawe, a najnowsza wersja scenariusza jest już ponoć gotowa. Zobaczcie sami.
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Jason Bourne 
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Jason Bourne 
Ultimatum Bourne’a (2007) - 92% fot. materiały prasowe
Reklama

Jason Bourne po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2016 roku. Produkcja została chłodno przyjęta przez krytyków, jednak zarobiła ponad 400 milionów dolarów w kasie biletowej. To sukces przy budżecie szacowanym na 120 milionów dolarów. Później nastąpiło jednak długa przerwa, która trwała prawie 10 lat. W tym czasie Universal straciło prawa do franczyzy, a marka trafiła na sprzedaż. Walczyły o nią między innymi Skydance, Apple i Netflix. Nie było również wiadomo, czy Matt Damon zamierza wrócić w roli tytułowego szpiega.

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a?

Ostatecznie prawa do Jasona Bourne'a wróciły do Universal. Deadline poinformowało, że Joe Barton, twórca serialu Black Doves, napisał najnowszą wersję scenariusza. Za to Matt Damon oświadczył, że wróci do tytułowej roli w „jeszcze jednym” filmie z serii. To nie wszystko. Production Weekly twierdzi, że kolejna część będzie zatytułowana The Bourne Dilemma – na język polski można to przetłumaczyć jako Dylemat Bourne'a – i Edward Berger rzekomo miałby wyreżyserować produkcję. Znacie go z Konklawe, Na Zachodzie bez zmian i Patrick Melrose

Jason Bourne - ranking filmów

6. Treadstone (47%, 72%)

arrow-left
6. Treadstone (47%, 72%)
fot. USA Network
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2024
Konklawe
Oglądaj TERAZ Konklawe Thriller

7,8

2022
Na Zachodzie bez zmian
Oglądaj TERAZ Na Zachodzie bez zmian Dramat
Powiązane osoby

Edward Berger

Edward Berger image

Matt Damon

Matt Damon image

Najnowsze

1 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

2 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

3 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

4 Obcy: Ziemia
-

Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich

5 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

6 Jedna bitwa po drugiej
-

Leonardo DiCaprio musiał zrezygnować z filmu. Tej roli żałuje najbardziej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV