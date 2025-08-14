Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

fot. materiały prasowe

Jason Bourne po raz ostatni pojawił się na ekranie w 2016 roku. Produkcja została chłodno przyjęta przez krytyków, jednak zarobiła ponad 400 milionów dolarów w kasie biletowej. To sukces przy budżecie szacowanym na 120 milionów dolarów. Później nastąpiło jednak długa przerwa, która trwała prawie 10 lat. W tym czasie Universal straciło prawa do franczyzy, a marka trafiła na sprzedaż. Walczyły o nią między innymi Skydance, Apple i Netflix. Nie było również wiadomo, czy Matt Damon zamierza wrócić w roli tytułowego szpiega.

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a?

Ostatecznie prawa do Jasona Bourne'a wróciły do Universal. Deadline poinformowało, że Joe Barton, twórca serialu Black Doves, napisał najnowszą wersję scenariusza. Za to Matt Damon oświadczył, że wróci do tytułowej roli w „jeszcze jednym” filmie z serii. To nie wszystko. Production Weekly twierdzi, że kolejna część będzie zatytułowana The Bourne Dilemma – na język polski można to przetłumaczyć jako Dylemat Bourne'a – i Edward Berger rzekomo miałby wyreżyserować produkcję. Znacie go z Konklawe, Na Zachodzie bez zmian i Patrick Melrose.

